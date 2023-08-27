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Dünya
AA 27.08.2023 13:53

Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin'in öldüğünü teyit etti

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver’de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu teyit etti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Prigojin'in öldüğünü teyit etti
[Fotograf: AP]

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