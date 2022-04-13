Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivillerin tahliyesi süreci konusunda bilgi paylaştı.

Tahliyelerin devam ettiğini ve bunun için Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde her gün insani koridorların açıldığını dile getiren Mizintsev, Ukrayna tarafının son 24 saatte insani koridorlar konusunda bilgi paylaşımında bulunmadığını ifade etti.

Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden tahliye edilen kişi sayısı ile bilgi veren Mizintsev, "Son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 986'sı çocuk 17 bin 852 kişi Rusya'ya tahliye edildi. Bugüne kadar 147 bin 91'i çocuk olmak üzere toplam 783 bin 631 kişi tahliye edildi" dedi.

Mizintsev, Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorlarından 915'i son 24 saatte olmak üzere toplam 137 bin 199 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.