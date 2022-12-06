Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Tavan fiyat kararının, piyasa araçlarına müdahale etmek olduğunu vurgulayan Novak, "Bu elbette şirketlerimizin çalışmalarını etkiliyor. Yine de Rus petrolünün dünya piyasalarında rağbet gördüğünü ve alıcı bulacağını vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Novak, Rusya'nın şirketlere tavan fiyatla petrol satışını yasaklayan kararı yıl sonuna kadar alıp almayacağına yönelik soruya da "Evet eminim alacağız. Şu anda istişareler yürütüyoruz, kararı nihai hale getiriyoruz ve şirketlerle görüşüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Piyasalara yapılan yapay müdahalelerin, enerji alanında sorunlara yol açacağını belirten Novak, "Bu tür adımlar yalnızca küresel yatırımları azaltır ve ilgili kaynakların arzında açık yaratır. Bu da şu anda gördüğümüz gibi fiyatlarda artışa neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, petrol ticaretinde mekanizma ve tedarik zincirlerinin değişeceğini ifade ederek, "Ancak bunu bir trajedi olarak görmüyoruz. Şirketler ürünleri satmak için her daim gerekli mekanizmaları bulacaktır." diye konuştu.