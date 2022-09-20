Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 14:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya seferberlikten kaçmanın cezasını artırdı
[Fotograf: Reuters]
Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti.
Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası artırıldı.
Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya'daki askeri ceza kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı.
Tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek.
Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Etiketler: Rusya
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