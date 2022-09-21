Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurdu. Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini söyledi. Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil." dedi.

Kısmi seferberlik ilanının ardından açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 5 bin 937 asker kaybettiklerini, buna mukabil Ukrayna ordusunun yarısını kaybettiğini belirterek, "61 bin 207 ölü, 49 bin 368 yaralı verdiler." dedi.

"Gerekirse 300 bin yedek asker çağırılacak"

Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker çağrılacağını, öğrenci seferberliğinin söz konusu olmadığını, özel harekata öğrencilerden asker gönderilemeyeceğini kaydetti.

Şoygu, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Özel askeri operasyonun parçası olarak, büyük ve zorlu bir muharebe çalışması yürütülüyor. Nükleer üçlü de dahil olmak üzere Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm türleri ve silahları, devlet başkanı tarafından belirlenen görevi yerine getirecektir, getiriyor.

Rusya, Ukrayna ordusuyla değil, kolektif Batı ile savaşta. NATO uydu takım yıldızının tamamı Ukrayna'da Rusya Federasyonu'na karşı çalışıyor.

Ukrayna'ya büyük miktarlarda silah tedarik ediliyor, ancak Rusya bu silahlarla başa çıkmanın yollarını buluyor. Batı komutanlığı Kiev'de oturuyor ve Ukrayna'daki askeri operasyonu yönetiyor. Binden biraz fazla yabancı paralı asker Kiev tarafında savaşıyor. Batı'nın 70'den fazla askeri ve 200 sivil uydusu, Rus askeri gruplarının yerini tespit etmek için çalışıyor.