Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Rusya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının seri üretimine başlandığını duyurdu.
Interfax haber ajansının Rusya Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, dünyanın ilk onaylı koronavirüs aşısı için seri üretime başlandı.
Rusya, Moskova'nın Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının bu ayın sonunda piyasaya sürüleceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kızlarından birine aşının vurulduğunu söylemişti.
Rusya'da son 24 saatte 5 binden fazla yeni koronavirüs vakası görülürken, 119 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: türkiye rusya aşısı rusya kovid koronavirüs aşı testi aşı almanyaSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:03
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