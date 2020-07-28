Rusya, Karadeniz semalarında uçan bir ABD casus uçağını engellemek için bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, P-8 Poseidon tipi ABD casus uçağının, Karadeniz üzerinde Rus sınırına yaklaşırken tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ABD uçağının sınır ihlalinde bulunmadığı ve Rus uçağının yola çıkmasının ardından U dönüşü yaptığı belirtildi.

Casus uçağın sınırdan uzaklaşması üzerine, Rus savaş uçağının üssüne döndüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında yaşanan olayın bir ilk olmadığı, 23 ve 24 Temmuz tarihlerinde de benzer bir olayların yaşandığı ifade edildi.