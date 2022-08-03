Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya Federal Uzay Ajansı, İran adına uzaya bir uydu fırlatılacağını duyurdu.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, İran'a ait "Hayyam" adlı uydunun 9 Ağustos'ta uzaya gönderileceği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, İran uydusuyla Rusya'ya ait 16 küçük uydunun da Soyuz 2.1b roketiyle Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılacağı bilgisi yer aldı.
Sıradaki Haber
ABD'nin 'Zevahiri' operasyonu nasıl okunmalı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz