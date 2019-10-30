Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye Anayasa Komitesi ön görüşmeleri kapsamında düzenledikleri üçlü bakanlar toplantısının ardından Türk ve İranlı mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi.

"İnsani konularda paralel adımlar atmamız gerek"

"Ortak görüşümüze göre, bu bizim büyük zaferimizdir. Ama daha önemlisi bu Suriye milletinin ve halkının ortak başarısıdır" diyen Lavrov, şöyle devam etti:

"Anayasa Komitesi'nin tek başına tüm sorunlarla başa çıkamayacağı açık. İnsani konularda paralel adımlar atmamız gerek."

Lavrov, Suriye'de atılacak adımların ayrımcılık yapılmadan ve herhangi bir ön koşul olmaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Mültecilerin ve ülke içinde yerinden olmuş kişilerin evlerine geri dönmeleri için tüm şartları oluşturmamız gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak bildirisinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve tam bağımsızlığını teyit ettiğinin altını çizen Lavrov, "Ayrıca Suriye topraklarında ayrılıkçılık konusundaki sıfır toleransımızı da teyit ettik" dedi.

"Meslektaşlarıma sürekli iş birliğimiz ve Astana formatımız için teşekkür ediyorum" diyen Lavrov, Suriye'de terörizmi ortadan kaldırma, insani durumun düzeltilmesi ve siyasi alanda ilerleme sağlanması konusunda da mutabık kaldıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA