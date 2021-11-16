NATO ve Rusya, ilişkilerinin karşılıklı askıya alınmasıyla, tarihinin en kötü dönemini yaşıyor.

Ukrayna ve Batılı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilik konusunda uyarıyor.

Mart'tan beri Kırım'a ve Donbas bölgesine askeri sevkiyat yapmakla suçluyor.

NATO'dan Rusya'ya uyarı

Gelişmelerin yakından takip edildiğini açıklayan NATO da, Rus ordusunun, Ukrayna sınırı yakınında son haftalarda geniş çaplı ve alışılmadık şekilde yoğunlaştığı uyarısında bulundu.

Rusya'ya karşı askeri ve siyasi destek arayışında olan Ukrayna’nın Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kiev'in NATO üyelik perspektifi değerlendirildi. Rusya'nın askeri faaliyetleri de ele alındı.

Stoltenberg, Rusya'ya saldırgan eylemlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Ayrıca Moskova'dan, Kırım Yarımadası ve Ukrayna sınırlarındaki asker sayısını azaltmasını istedi.

ABD ve İngiltere'den de tepki geldi

NATO'nun Moskova'ya yönelik uyarılarının, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Rusya karşıtı açıklamalarının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

Washington ve Londra, Moskova'nın Doğu Ukrayna'yı işgal etme riski olduğunu iddia etti.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinden de sorumlu tutuyor.

Moskova ise, hem Belarus hem de Ukrayna konusundaki suçlamaları kabul etmiyor.

Rusya Devlet Daşkanı Vladimir Putin, Karadeniz'deki Amerikan ve NATO varlığından rahatsız olduklarını açıkladı.

Karadeniz'deki NATO gemilerinde stratejik silahların bulunduğunu iddia etti.

Putin, NATO ittifakının esas amacının, Ukrayna'ya askeri yığınak yapmak olduğunu ileri sürdü.

Rusya ve NATO, geçen Nisan ayında, Doğu Ukrayna'daki ateşkes ihlalleri nedeniyle sıcak çatışmanın eşiğine gelmişti.

Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırına yaklaşık 120 bin asker yığmasının ardından,

NATO da, Polonya ve Baltıklar'da teyakkuza geçmişti.