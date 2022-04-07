Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya Güvenlik Konseyi toplandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, toplantıda Ukrayna'daki savaşı ve Rusya-Ukrayna müzakerelerini görüştü.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini söyledi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı" ifadesini kullandı.
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