  • 27 EKIM 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.59
    EURO 6.379
  • BIST 90541.53
    ALTIN 221.523
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hariri ile Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hariri ile Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri ile Suriye meselesinin siyasi çözümü hususunda görüştü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hariri ile Suriye meselesini görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Nasr Hariri ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 

Suriye krizinin hızlı şekilde siyasi çözüme kavuşmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, görüşmede, Suriye ve çevresindeki mevcut durum hakkında samimi şekilde görüş alış verişinde bulunulduğu ifade edildi. 

Rusya’nın Suriye'nin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını vurguladığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

“Rus tarafı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin kararlarına dayanan Suriyeliler arasında etkili bir diyalogun kurulmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir.” 

Açıklamada, Suriyeli muhalif heyet ile görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov’un da hazır bulunduğu ifade edildi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, sergey lavrov
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER