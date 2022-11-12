Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, gündemdeki konular ele alındı.
Ulaştırma ve lojistik sektörü dahil ticari, ekonomik ve siyasi alanlarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Rus ve İran kurumları arasındaki temasların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Ayrıca Putin, 26 Ekim’de Şiraz’daki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin İbrahim Reisi İran
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