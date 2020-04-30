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Rusya Başbakanının COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Rusya Başbakanı Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.
Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.
Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.
Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.
Etiketler: son dakika rusya mihail mişustin koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 20:41
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