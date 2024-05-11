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Dünya
AA 11.05.2024 19:32

Rusya Başbakanı Mişustin, yeni hükümeti parlamentonun onayına sundu

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yeni hükümet üyelerini Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın onayına sundu.

Rusya Başbakanı Mişustin, yeni hükümeti parlamentonun onayına sundu
[Fotograf: Reuters]

Mişustin’in sunduğu yeni kabinede Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov ve Maliye Bakanı Anton Siluanov koltuklarını korurken, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve ticaret bakanlıklarında isimler değişti.

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov başbakan birinci yardımcılığı görevi için aday olurken, eski Tarım Bakanı Dmitriy Patruşyev ve eski Ulaştırma Bakanı Vitaliy Savelyev de başbakan yardımcılığı görevlerine önerildi.

Koltuğunu koruyan bir diğer isim Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’a enerjinin yanı sıra ekonomi konularına yönelik de sorumluluk verilmesi teklif edildi, Sergey Tsivilyev'in enerji bakanlığı, Roman Stravoyt'un ulaştırma bakanlığı, Oksana Lut'un tarım bakanlığı ve Anton Alihanov'un sanayi ve ticaret bakanlığı görevleri için isimleri sunuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duma'nın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Duma’nın, toplam 10 kişiden oluşan başbakan yardımcılarını 13 Mayıs’ta, yeni bakanları da 14 Mayıs’ta oylaması bekleniyor.

Yasalar gereği, yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

Duma, Putin’in adayı Mişustin’in başbakanlığını dün onaylamıştı.

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