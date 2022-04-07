Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Konaşenkov, ayrılıkçılara ait silahlı birliklerin Sladkoe şehrini kontrol altına aldığını da duyurdu.

Rus ordusunun Ukrayna’ya ait askeri altyapılarını vurmaya devam ettiğini ifade eden Konaşenkov, “Gece boyunca denizden ve havadan yüksek hassasiyetli roketlerle Mikolayiv, Zaporijya, Harkiv ve Çuguyiy’de Ukrayna askeri birliklerine akaryakıt sağlayan 4 yakıt üssü vuruldu.” dedi.

"Bugüne kadar Ukrayna ordusunun 227 hava savunma füze sistemi imha edildi"

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna’ya ait 29 askeri unsuru yok ettiğine işaret edildi.

Konaşenkov'un açıklamalarında şu bilgiler yer aldı:

“Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 93 helikopter, 413 insansız hava aracı, 227 hava savunma füze sistemi, 1987 tank ve zırhlı araç, 218 çok namlulu roketatar, 866 obüs ve havan topu, 1894 özel askeri araç imha edildi."