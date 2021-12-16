Russian Today'in iş gazetesi RBK'nın raporuna dayandırdığı habere göre, Washington'un Moskova'nın silah sanayilerine yaptırımlar uygulamasına rağmen, Rusya, ABD'ye rekor sayıda mühimmat gönderdi.

Raporlar ABD'nin 2021'in sadece ilk 10 ayında, 157,9 milyon dolar değerinde Rus mühimmatı satın aldığını gösteriyor. Önceki rekor, 2016 yılında 148 milyon dolardı.

2020'de ABD şirketleri Rusya'dan 120 milyon dolar değerinde cephane ithal etti.

Toplamda, Amerikan firmaları Ocak-Ekim 2021'de 7 bin 700 tondan fazla Rus mühimmatı ithal etti.

Bu rekor rakamlar, Washington'un Rus silah üreticilerine karşı getirdiği önlemlere rağmen geldi.

Ağustos ayında ABD Dışişleri Bakanlığı , Alexey Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili olarak 'Novichok' sinir gazı kullanması nedeniyle Rusya'ya ikinci bir yaptırım planı ilan etti.

Paket, Rusya'da üretilen ateşli silahlar ve mühimmat üzerindeki kısıtlamaları içeriyordu.

ABD Ulusal Tüfek Birliği, yaptırımların Rusya'dan çok Amerikan işletmelerine zarar vereceğinden şikayet ederek, "ABD'ye yapılan mühimmat ihracatı, Rusya Federasyonu'nun GSYİH'sinin yalnızca küçük bir yüzdesini oluşturuyor, ancak Rus menşeli cephane Amerikan mühimmat arzının büyük bir bölümünü oluşturuyor." dedi.

Birçok ABD ithalatçısı, iki yıllık lisans almalarına izin veren bir boşluk sayesinde yaptırımları aşabildi.

RBK'nın bildirdiğine göre, bu lisansları alan Amerikan şirketleri, 2023 sonbaharına kadar engelsiz bir şekilde Rus mühimmatını satın almaya devam edebilecekler.