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Rusya: ABD müttefikleriyle devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Kürt müttefikleriyle birlikte Suriye'nin kuzeydoğusunda devlet benzeri bir yapı kurmaya çalıştığını söyledi.

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Rusya: ABD müttefikleriyle devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun endişe yaratmaya devam ettiğini vurgulayan Zaharova, "ABD, Kürt müttefikleriyle bu bölgede devlet benzeri bir yapı kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

“Rusya girişimlerden ötürü endişe duyuyor”

Bu tür girişimlerin etkili olmadığını ve yerli nüfus nezdinde tepkilere neden olduğuna işaret eden Zaharova, "Rusya bu girişimlerden ötürü endişe duyuyor." dedi.

“ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce Fransız yayın kuruluşlarına verdiği mülakatta, ABD'nin Suriye'de Kürtleri kullandığını belirterek, "ABD, Suriye'de 'Kürdistan' projesiyle tehlikeli bir oyun oynuyor." demişti.

Kaynak: AA

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