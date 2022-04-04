Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı vize tedbirleri kararı aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.
Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı.
Söz konusu karar, AB ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilciler ile gazeteciler için geçerli olacak.
Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya'ya vizesiz seyahat etmeleri de yasaklanacak.
Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.
Etiketler: Rusya Avrupa Birliği
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