Gazetede yer alan haberde, Güney Dakota Valisi Kristi Noem'in biri başkanlık uçağı ile olmak üzere 2 kez başkenti ziyaret ettiğine dikkat çekildi.

Başkan Trump'ın, Noem'e, Rushmore'daki anıta kendisinin de eklenmesi için çok istekli olduğunu söylediği kaydedildi. İddiaya göre, söz konusu diyaloğa şahit olan Cumhuriyetçi kanattan bir yetkili de Rushmore'daki anıta "yeni bir başkan eklemenin" nasıl bir süreçle gerçekleşebileceğini sordu.

Vali Kristi Noem, bu gelişmelerin ardından, aralarında Trump'ın yüzünün de bulunduğu temsili bir Rushmore Dağı Anıtı maketini Başkan'a hediye etmişti.

[ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melaina Trump ile Rushmore Dağı Anıtı'nda. 4 Temmuz 2020 | Fotoğraf: Reuters]

Trump: Yalan haber

Başkan Trump, Twitter hesabında, hem NYT'ye hem de söz konusu iddiayı paylaşan CNN'e tepki gösterdi:

"Bu, New York Times'ın sahte ve CNN'in düşük reytingli işi. Bunu (heykelin yapılmasını) hiç önermememe rağmen, diğer çoğu başkanın aksine ilk 3,5 yılda başardığım onca şeye bakacak olursak kulağıma hoş geliyor."

Rushmore Dağı Anıtı

Güney Dakota'da yer alan anıtta, eski ABD Başkanları George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ve Abraham Lincoln'ün yüzleri bulunuyor.

Her yıl 3 milyon ziyaretçi alan anıt, Kara Tepeler'deki (Black Hills) Rushmore Dağı üzerine, 1927-1941 yılları arasında heykeltıraş Gutzon Borglum tarafından yapıldı.

400 işçinin çalışması sonucu inşa edilen anıt, 18 metre uzunluğunda.