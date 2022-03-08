Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı her iki ülkenin tatil bölgelerinde bulunan vatandaşlarını da etkiledi.

Saldırıların başladığı 24 Şubat'tan önce Tayland’daki tatil bölgelerine giden 7 bin Ukraynalı ve Rus ülkede mahsur kaldı.

Rusya ve Ukrayna'ya dönemeyen turistler sorunlar yaşadı. Bu sorunlara çözüm arayan Tayland hükümeti ilk aşamada turistlere vizelerini 30 gün daha ücretsiz olarak uzatma hakkı tanıdı.

Yaptırımlar nedeniyle bankaları kullanamıyorlar

Tayland'da mahsur kalan Rus turistler ayrıca Rus bankalarının işlemlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle, bankalardan paralarını çekemediler.

Bu nedenle Bangkok hükumeti mahsur kalanlara konaklama hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Uçuşlar askıya alındı

Tayland turizm yetkililerine göre ülkenin Phuket, Koh Samui, Pattaya ve Krabi tatil bölgelerinde yaklaşık 7 bin Ukraynalı ve Rus kalıyor.

Saldırıların ve yaptırımların başlaması sonrası bu kişilerin kendi ülkelerine dönüş uçuşları askıya alındı.

Taylandlı yetkililer sorunların tamamen çözümü için ülkedeki Rus ve Ukraynalı yetkililer ile birlikte çalışılacağını duyurdu.