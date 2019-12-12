Dünya
Rus uçak gemisinde yangın: 3 yaralı12 Aralık 2019 Perşembe 12:09 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 12:15
Admiral Kuznetsov uçak gemisinde onarım çalışmaları esnasında çıkan yangında 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Barents Denizi Limanı’nda demirli bulunan, Rus donanmasına ait tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov’da onarım çalışmaları esnasında yangın çıktığı belirtildi.
Elektrik odasında başladığı belirtilen yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarıldı.
Kaynak: İHA
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