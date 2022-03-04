Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 06:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus televizyon kanalı ABD'de faaliyetleri durdurdu, çalışanları işten çıkardı
[Fotoğraf: Reuters]
Rus televizyon kanalı RT, ABD'deki faaliyetlerini durdurma ve çalışanlarını işten çıkarma kararı aldı.
RT, ABD'deki çalışanlarına ''öngörülemeyen kesintiler'' nedeniyle ülkedeki tüm operasyonlarını durduracağı konusunda bildiri gönderdi.
Washington, New York, Los Angeles ve Miami'de ofisleri bulunan RT, çalışanlarının ise işten çıkarılacağını ve personele iki aylık maaş ödeneceğini duyuruldu.
RT America, ABD'de 2010 yılından bu yana yayın yapıyordu.
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