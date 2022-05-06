Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde bulunan Hostomel şehrindeki Antonov Uluslararası Havalimanı, savaşın ilk günlerinde Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kaldı.

"Antonov Havalimanı Muharebesi" olarak da anılan çatışmalarda, yakınındaki askeri lojmanlar saldırıya uğradı. Bu saldırılarda Ukraynalı askerlerin ailelerinin bulunduğu binalar kullanılmaz hale gelirken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

"İçimizdeki hisler korkunç"

Soyadını vermek istemeyen Anna, eşinin asker olduğunu ve savaştığını söyledi.

Saldırılarda "korkunç" anlar yaşadıklarını belirten Anna, "Saldırılar başladığında herkes evlerindeydi. Bazıları evlerin bodrum katlarında haftalarca saklanmak zorunda kaldı, bazıları ise kaçabildi. Ben, çocuklarımla İrpin'e gidebildim ancak İrpin'e de saldırı yapıldı. Bir şekilde hayatta kalabildik." ifadesini kullandı.

Evinin bombalandığını ve kullanılmaz hale geldiğini anlatan Anna, "İçimizdeki hisler korkunç. Kalacak yerimiz yok, ileride ne yapacağımızı bilemiyorum. Devletimizin bize yardımcı olacağını umuyoruz ancak şu ana kadar bir yerden başka bir yere göç etmek zorundayız." diye konuştu.

Anna, Ukrayna ordusunun, topraklarını Rus askerlerinden temizleyeceği ve ülkesinin ayakta kalacağı inancını paylaştı.

"Kimseyi topraklarımıza davet etmedik"

Hostomel Kent Meclis Üyesi Oksana Opanasenko da Hostomel'in saldırıya uğrayan ilk şehirlerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Rus dünyası' dedikleri şeyin sonuçları burada. Hayatımızı huzur ve barış içinde sürdürüyorduk, kentimiz gelişiyordu ancak Rus ordusu, sözde bizleri kurtaracak diye topraklarımıza saldırdı, hayatımızı mahvetti. Onları buraya davet etmedik." diye konuştu.

Pek çok sayda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini belirten Opanasenko, Hostomel Belediye Başkanı Yuriy Prilipko da vatandaşlara insani yardım dağıtırken Rus güçlerince vurulduğunu söyledi.

Opanasenko, "Başkanımız çok seviliyordu. Benim için baba gibiydi. Bu adam, hayatını bizim için verdi. Kent sakinleri, mezarına her gün geliyor. Hasar gören evler, altyapı her şey yeniden oluşturulacak ancak ölen insanlar geri getirilemez." ifadesini kullandı.

"Zelenskiy ile gurur duyuyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin savaş döneminde ülkesini terk etmediğine işaret eden Opanasenko, bundan dolayı kendisiyle gurur duyduğunu belirtti.

Savaşın, Ukrayna halkının birliğini sağladığını vurgulayan Opanasenko, "Ukrayna ordusu, topraklarımızı teslim etmez çünkü burası bize aittir. Bu nedenle sonuna kadar savaşacağız, zafer de bizim olacak" dedi.