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Dünya
TRT Haber, AA 09.08.2023 14:45

Rus basını: Rusya KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

Rus basını: Rusya KKTC'de konsolosluk hizmeti verecek
[Fotograf: AA]

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre Rusya’nın üney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin ERTUĞRULOĞLU TRT Haber’e konuştu:

"Bu konu bir yıldır var. Rusya, KKTC’de yaşayan Rus vatandaşları için ofis açmak ve konsolosluk hizmetleri vermek istiyor. Bu bir ofis olacak şekilde konuşuluyor. Bu Rusya KKTC’yi tanıdı diye yorumlanmamalı. "

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