Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.