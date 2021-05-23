Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruhani'den Viyana'daki müzakereler için 'nihai anlaşma' vurgusu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.
Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.
Etiketler: İran İran Nükleer Kriz
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