İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantina ilan edildi. Ülkede 12 bin 462 kişi enfekte oldu, binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çarşamba günü karantina kararlarını daha da sertleştirerek eczaneler ve marketler dışındaki çoğu işletmenin 25 Mart'a kadar kapalı kalmasını istedi.

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Ülkede çoğu ticari faaliyet askıya alınırken, başkent Roma'daki sokaklar bomboş kaldı.