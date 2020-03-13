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Roma karantina nedeniyle hayalet şehre dönüştü
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'da karantina sessizliği sürüyor. Turistlerin en gözde şehirlerinden biri olan Roma sokakları bomboş kaldı.
İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle karantina ilan edildi. Ülkede 12 bin 462 kişi enfekte oldu, binden fazla kişi hayatını kaybetti.
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte çarşamba günü karantina kararlarını daha da sertleştirerek eczaneler ve marketler dışındaki çoğu işletmenin 25 Mart'a kadar kapalı kalmasını istedi.
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede çoğu ticari faaliyet askıya alınırken, başkent Roma'daki sokaklar bomboş kaldı.
Etiketler: roma koronavirüs karantina İtalyaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:11
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