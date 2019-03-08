Üç ayların başlamasını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla dünyanın farklı noktalarında Müslümanlar camilere akın etti.
Regaip Kandili, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Müslümanları bir araya getirdi. Hep birlikte dua edildi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İslam Birliği Meclisi tarafından tarihi Ferhadiye Camii'nde program düzenlendi.
Makedonya'daki Müslümanlar, Regaip Kandili'nde Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde buluştu. Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra, Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler ve mevlit okundu.
Almanya'nın Köln kentinde de, Müslümanlar camileri doldurdu.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ise, Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri için, kandil programı düzenledi.
Kaynak: TRT Haber