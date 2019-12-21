Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Rasulayn'da hayat normale dönüyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından, terör baskısının sona erdiği Rasulayn'da, terör örgütünün harabeye çevirdiği evlerine dönen Suriyelilerin yaşadıklarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Görüntülerde, kent merkezindeki bir caddede ikinci kattaki evleri teröristlerce yakılan Suriyeli bir kadın yaşadıklarını anlattı.

Terör örgütünün yakarak kullanılamaz hale getirdiği evinde çocuklarına ait fotoğrafı temizlerken duygularını dile getiren Suriyeli kadın, "PKK/YPG bizi evlerimizden zorla attı. Çıkın çıkın dediler. Bizi gece vakti döve döve evlerimizden çıkardılar. Yanımıza eşyalarımızı almamıza bile izin vermediler. Evimizi de yakmışlar. Türk askerleri geldi ve bize sahip çıktı. Her işimize yardımcı oldular. Gelip evimize baktık. Bütün ev pislik içinde. Evlerimizi toparlamak için sizden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber