Haber Giriş: Kaynak: AA
Rasulayn'da terör saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivil hayatını kaybetti.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Terör örgütü PKK/YPG işgalini sürdürdüğü Ayn isa ve Tel Temir bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.
Etiketler: terör saldırısı suriye rasulaynSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 20:27
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