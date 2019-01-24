Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alan terör örgütü PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyindeki pek çok yerleşim yerini işgal etti. Amerikan yönetiminin Suriye'de müttefik ilan ettiği örgüt, girdiği bölgelerde taş üstünde taş bırakmadı. Büyük ölçüde Arapların bulunduğu Rakka'da, bir yandan sivilleri yerlerinden ederek Amerikan yönetiminin işgal politikasına hizmet sağladı, diğer yandan ise kıstırdığı DEAŞ'lı teröristleri para karşılığı serbest bırakarak kirli bir pazarlığa girişti.

Terör örgütü DEAŞ, 2017'nin sonlarında, Suriye'deki kalesi Rakka'yı kaybetmesinin ardından, hızlı bir çöküş sürecine girdi. Bu süreç, Suriye'de, 2011'de başlayan iç savaşın yarattığı otorite boşluğu ile Kandil'deki varlığı tehdit altına giren terör örgütü PKK için bir fırsat oldu.

Rakka PKK/PYD'nin işgal yuvası haline geldi

PKK, Suriye'de organize ettiği uzantısı PYD ile Suriye'nin kuzeyindeki etki alanını genişletti. En büyük desteği sağlayan ise, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle güç gösterisinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri oldu. DEAŞ'tan boşalan Rakka, terör örgütü PKK/PYD'nin işgal yuvası haline geldi.

Amerikan yönetimi, DEAŞ ile mücadele üzerinden terör örgütü PKK/PYD'yi Suriye'de müttefiki ilan etti. Nüfuz oluşturma amacı ile, terör örgütüne desteğini artırarak sürdürdü. Haseke, Rakka, Münbiç ve Deyrizor'da, toplam 15 askeri üs askeri kurdu. Örgüte mühimmat ve lojistik desteği sağladı. Rakka'nın kuzeyine radar sistemi kurdu.

ABD sivil halkı yeni bir zulümle karşı karşıya bıraktı

Bir yandan PKK/PYD'ye Rakka ve Deyrizor'un doğusunda alan açan Amerikan yönetimi diğer yandan da silah yardımıyla güçlendirdiği terör örgütüyle, sivil halkı yeni bir zulümle karşı karşıya bıraktı.

Suriye'deki siyasi ve askeri boşluktan faydalanan PKK/PYD, bölgedeki nüfus yapısını değiştirmek üzere harekete geçti. Rakka'da, büyük ölçüde Arapların bulunduğu bölgelerde sivilleri yerlerinden etti. PKK/PYD, Suriye'nin kuzeyini DEAŞ teröründen kurtardığını iddia ederken çatışmaların ardından evlerine dönmek isteyenleri de engellemeye devam ediyor.

PKK/PYD, bölgedeki DEAŞ terörü tehdidinin büyük ölçüde bertaraf edildiğini öne sürüyor. Koalisyonun desteğiyle girdiği, DEAŞ kontrolündeki şehirleri yakıp yıkıyor, teröristleri sıkıştırıyor, silah bırakmalarını sağlıyor. Ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri önce Rakka ve Haseke'deki cezaevlerine götürüyor, ardından da salıverilmeleri için anlaşmalar yapıyor.

PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristleri ve yakınlarını para karşılığında, otobüslerle başka yerlere taşıyor. Kirli alışveriş kimi zaman da hava yoluyla gerçekleşiyor, teröristler helikopterlerle tahliye ediliyor.

Bölgeye gıda ve ilaç girişine izin verilmiyor

Terör örgütü PKK/PYD halihazırda Suriye topraklarının üçte birine yakınını işgal altında tutuyor. DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına, bölgeye gıda ve ilaç girişine izin vermiyor.

Roma Sözleşmesi'nin 8'inci maddesini ihlal ederek işgal ettiği bölgelerde savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemeye devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber