ABD merkezli HBO kanalında yayımlanmaya başlayan "Leaving Neverland" adlı iki bölümlük belgeselde, Wade Jobson ve James Safechuck adlı iki kişi, çocukluk dönemlerinde Michael Jackson'ın kendilerini taciz ettiğini iddia etti.

Michael Jackson'ın ailesi ise belgeselin "halka açık bir linç" olduğunu söyledi ve HBO kanalına dava açarak 100 milyon dolarlık tazminat istedi.

Belgesele bazı radyo kanalları, Jackson'un şarkılarını çalma listesinden çıkararak destek verdi. Yeni Zelanda'da birkaç büyük radyo kanalı Michael Jackson'ın şarkılarını çalmama kararı aldı.

MediaWorks Radyo'nun kurucusu Leon Wratt "Michael Jackson şu anda herhangi bir istasyonumuzun şarkı listesinde bulunmuyor. Bu, dinleyicilerimizin ve tercihlerinin bir yansıması. Bizim işimiz, radyo kanallarının insanların duymak istediği müziği çaldığından emin olmak." dedi.

Radyo NZ'nin sözcüsü ise CNN'e yaptığı açıklamada, Jackson'ın şarkılarınınsadece bir haberin parçasıysa ya da bir yorum yapılırken renk vermesi için arka planda çalınacağını söyledi.

Kanada'nın Montreal kentindeki üç radyo kanalı ve Montreal'deki bir radyo kanalı da Jackson'ın şarkılarını çalmaya son verdi. Kanada'daki diğer radyo kanalları da durumu izlediklerini açıkladı.

Kaynak: Independent