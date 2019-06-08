Birleşmiş Milletler'e göre artan silahlanma yarışı ve küresel güçler arasında rekabet yüzünden nükleer savaş riski giderek artıyor. Nükleer silahların yüzde 92'si Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'da. İki taraf mevcut anlaşmaları bir bir askıya alıyor.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Şimdi akıllarda iki soru var; yeni bir Soğuk Savaş kapıda mı ve nükleer silahlanma yarışı yeniden mi başlıyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021'de süresi sona erecek olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndan çekilmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Putin, bu açıklamayı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirerek, Washington yönetiminin daha önce füze savunma anlaşmalarından çekilerek küresel güvenliği tehlikeye attığını söyledi.

Rus lider, uluslararası silah kontrol sisteminin çökmek üzere olduğununa dair uyarılarda da bulundu.

Soğuk savaşın başlangıcı

Hiroşima'ya atılan atom bombası İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirirken, yeni bir dönemin de başlangıcını işaret ediyordu.

Dünya çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin öncülük ettiği iki kutba ayrıldı.

Soğuk Savaş ve nükleer silahlanma yarışı

Japonya'ya atılan atom bombaları yüzünden psikolojik üstünlük önceleri Amerikan tarafındaydı.

Ancak Sovyetler Birliği çok geçmeden nükleer silah üretmeyi başardı.

Sonrası bir nükleer silahlanma yarışıydı.

Bu yarış zamanla öyle bir hal aldı ki, iki taraftan birinin düğmeye basması haline tüm dünya yok olabilirdi. Belki de bu yüzden Soğuk Savaş boyunca nükleer silahlar hiç ateşlenmedi.

Tarafları harekete geçmekten alıkoyan bu durum, "dehşet dengesi" olarak tanımlandı.

Kimi tarihçilere göre bu dehşet dengesi, istemeden de olsa dünya barışına hizmet ediyordu.

Start anlaşması

Soğuk Savaş'ın sonu yaklaştığında taraflar nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmak için masaya oturdu.

Nükleer silahların sınırlandırılmasını içeren START anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın süresi 2009'da dolunca bu kez Dimitri Medvedev ve Barack Obama, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da buluştu.

Yeni bir START anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla iki ülke, stratejik nükleer silah başlıklarının sayısını üçte bir oranında azaltmayı kabul etti.

Taraflar, nükleer başlık taşıyan füze, denizaltı ve bombardıman uçakların sayısını ise yarı yarıya düşürecekti.

Ancak bu hedefe ulaşılamadı. Tarafların her birinin elinde halen 7 bine yakın nükleer silah olduğu biliniyor.

START anlaşmasının askıya alınacağına dair açıklamalar, yeni bir nükleer silahlanma yarışının kapıda olduğunu gösteriyor.

İki taraf, bu yılın başında 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı da askıya almıştı.

Adı ilan edilmemiş yeni bir soğuk savaş

Taraflar uzun süredir birbirlerini nükleer silahsızlanmaya yönelik anlaşmaları ihlal etmekle suçluyordu.

Nükleer silahlar üzerinden başlayan gerilim ne yöne evrilecek onu zaman gösterecek.

Ancak kesin olan artık Moskova ve Washington'da kılıçların çekildiği ve Soğuk Savaş yıllarını andıran yeni bir döneme girildiği.

Kaynak: TRT Haber