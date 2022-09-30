Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 20:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin'den yeni kararname: 120 bin kişi askere alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etti.
Güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Vladimir Putin
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