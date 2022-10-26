Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik ve özel servisleri yöneticileriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, dünya ve bölgesel düzeydeki çatışma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yeni tehdit ve risklerin ortaya çıktığını belirtti.

"Kirli bomba" gündemi

Ukrayna'nın kirli bomba kullanma yönündeki planları hakkında bilgiye sahip olduklarını ifade eden Putin, "Ukrayna'nın, Amerikan dış politikasının aracı haline geldiğini" belirtti.

Putin, "Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor. Suç örgütleri, bu silahları diğer bölgelere ulaştırıyor. Burada, sadece ateşli silahlar söz konusu değil. Taşınabilir hava savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli silahlar dahil daha güçlü silahların suç işleyenlerin eline geçmesi riski var." ifadelerini kullandı.