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Dünya
TRT Haber 14.12.2023 12:58

Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor. Gazze'de ve Doğu Kudüs'te BM kararlarını uygulamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda yakın bir noktadayız. Erdoğan ile önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabilir" dedi.

Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.

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