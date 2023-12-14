Putin'den Erdoğan açıklaması: Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, yaptığı açıklamada, "Erdoğan, Gazze'deki çabalarda öncü rol üstleniyor. Gazze'de ve Doğu Kudüs'te BM kararlarını uygulamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuda yakın bir noktadayız. Erdoğan ile önümüzdeki yılın başında yeni bir görüşme olabilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da bulunan Gostiny Dvor Ticaret ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık özel soru-cevap oturumuna ve yıl sonu basın toplantısına katıldı.
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda bir Hizbullah mensubu daha öldü