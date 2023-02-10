Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus havacılık sektörüne ilişkin yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin çeşitli zorluklar yaşadığını söyledi.

Söz konusu zorluklara Rusya’nın etkili yanıtlar verdiğini ve bu durumun da yaptırımları uygulayanları şaşırttığını dile getiren Putin, “Bu yıl, uluslararası kuruluşların tahminlerine göre de ekonomimizde küçük de olsa bir büyüme bekleniyor. Bu da bizim için yaratmaya çalıştıkları zorlukların en zor aşamalarını aştığımız anlamına gelir.” diye konuştu.

Rus hükümetinin, Batılı şirketlerin Rusya’dan ayrılma kararının ardından, Batı üretimi uçakları Rusya’da tutma kararının doğru olduğunu vurgulayan Putin, “Eğer bize saygı göstermiyorlarsa, kurtlarla yaşayacaksan kurt gibi uluman gerekir. Biz ise kimseye saygısızlık yapmıyoruz, uçakların parasını vermeye hazırız.” dedi.

Putin, toplantı kapsamında Novosibirsk’te bulunan Tolmaçevo Havalimanındaki yeni terminalin açılış etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Havalimanının işletmecisi Novaport Holding’in Yürütme Kurulu Başkanı Roman Trotsenko, etkinlikte yaptığı konuşmada, terminalin inşaatını gerçekleştiren Türk şirketi Ant Yapı’ya teşekkür etti.