Az Bulutlu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 04.12.2023 19:58

Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve tecrübeye dayanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ortaklığın en yüksek düzeyde olduğunu ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayandığını belirterek "Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı" dedi.

Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve tecrübeye dayanıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Putin, Kremlin Sarayı'nda, aralarında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de bulunduğu, Rusya'da göreve başlayan 21 ülkenin büyükelçisini kabul ederek, güven mektuplarını aldı, diplomatları tebrik etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendiren Putin, "Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde ve uzun yıllar çeşitli alanlarda elde edilen tecrübeye dayanıyor. Her iki taraf da iyi komşuluk, ortaklık ve karşılıklı çıkar ilkelerine dayalı bağları daha da geliştirme konusunda kararlı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Putin, söz konusu temaslarda ikili ilişkilerle ilgili tüm önemli konuların ele alındığını dile getirdi.

"Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliği gerçekten stratejik"

Putin, şunları söyledi:

"Enerji sektöründe Rus-Türk işbirliğinin gerçekten stratejik olduğunu özellikle belirtmek isterim. Rosatom (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu), Türkiye'de ilk nükleer Akkuyu santralini inşa etmeye devam ediyor. Mavi Akım ve TürkAkım boru hatlarının işletilmesi kapsamında doğal gaz sektöründe yakın işbirliği oluşturuldu. Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezinin oluşturulması yönünde çalışmalar sürüyor. Ticaret ve yüksek teknoloji alanlarında da çok sayıda ilginç projemiz, ortak çalışmamız var."

Rusya'da yarın Gönüllüler Günü'nün kutlanacağını, bu kapsamda 95 ülkeden gönüllü ekiplerin katıldığı yarışma düzenlediğini kaydeden Putin, "Türkiye'den gönüllü ekip, düşük gelirli ailelere destek dalındaki yarışmayı kazandı" dedi.

ETİKETLER
Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Rusya İlişkileri
Sıradaki Haber
Dünya Bankasından Türkiye'de elektrik iletimine 750 milyon dolar finansman hazırlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:07
İsrail'in saldırılarından kaçan yüzlerce Filistinli, Mısır sınırı yakınlarına sığındı
21:07
BM: İnsani ateşkes çağrımızı yineliyoruz
20:25
Kassam Tugayları, İsrail’e ait 28 askeri aracı vurduklarını duyurdu
20:16
Medya dünyasının acı kaybı: Orhan Tanakıncı hayatını kaybetti
20:07
Rusya’da termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi
19:49
Türkiye ile Katar arasında ortak bildiri ve 12 anlaşma imzalandı
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ