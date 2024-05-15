Putin, Rusya Genelkurmay Başkanlığında değişiklik yapılmayacağını söyledi

Putin, yeni atanan Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun da aralarında bulunduğu güvenlik ve ordu yetkilileriyle başkent Moskova'da toplantı yaptı.

Putin, toplantıdaki konuşmasında, Belousov'un, Savunma Bakanı olarak atanmasına değinerek, "Bunun askeri unsurlara yönelik harcamaların artmasıyla önemli oranda ilgisi bulunuyor." dedi.

Sovyetler Birliği döneminde, 1980'li yılların ortalarında da bu harcamaların arttığına işaret eden Putin, "Sovyetler Birliği'nin savunma ve güvenlikle ilgili toplam harcamalarının ekonomideki payı 1980'lerin ortasında yüzde 13 civarındaydı. 2024'te savunma ve güvenliğe yönelik toplam harcamalarımızın payı yüzde 8,7 civarında olacak." diye konuştu.

Söz konusu payın yüksek bir seviyeye geldiğini belirten Putin, "Bu önemli bir miktar ve büyük bir kaynak, onu çok dikkatli ve verimli bir şekilde kullanmalıyız." dedi.

Putin, Belousov'un, savunma ve güvenlik bloğu ile Rusya'nın genel ekonomisi arasındaki uyumu nasıl sağlayacağı konusunda anlayışa sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı yönetimiyle ilgili de konuşan Putin, "Genelkurmay Başkanlığında ve muharebe operasyonunu yöneten yapıda hiçbir değişiklik yapılmadı ve değişiklik planlanmıyor. Bunun herkes için açık olmasını istiyorum." dedi.

Diğer yandan, ekonomist olarak tanınan Belousov'un toplantıya askeri üniforma yerine takım elbiseyle katılması dikkati çekti.