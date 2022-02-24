Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 19:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Putin: Küresel ekonominin parçası olmaya devam edeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya küresel ekonominin bir parçası olmaya devam edecek." dedi.
Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının akabinde açıklama yaptı.
Rusya Devlet Başkanı, "İçinde bulunduğumuz sisteme zarar vermeyi planlamıyoruz. Ortaklarımız şunu anlamalı ki bizi sistemden atmamalılar." dedi.
Durumu değiştirmek için bütün girişimlerin sonuçsuz kaldığını söyleyen Putin, "Rusya'yı savunmak için başka çaremiz yoktu." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
Donbas'taki sözde yönetimlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istemesinin ardından Rusya, bölgeye saldırı başlatmıştı.
Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.
İki ülke arasındaki gerilim, halihazırda tüm dünyanın yakın takibinde.
Etiketler: Rusya Ukrayna Donbas Vladimir Putin
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