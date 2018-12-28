Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın geçici Başbakanı Nikol Paşinyan ile Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında iki ülke ilişkilerini değerlendirdi.

"İlişkimize dair bu eğilimin devam edeceğine eminim"

Rusya ile Ermenistan'ın derin müttefiklik ilişkisinde olduğunu belirten Putin, "Rusya, Ermenistan'ın en büyük ticari ortağı. İkili ticaretimiz geçen yıl yüzde 30 arttı. Bu, devam ettirmemiz gereken bir eğilim" dedi.

Putin, Ermenistan ile çok sayıda alanda ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Ekonominin yanı sıra örneğin güvenlik alanında da iş birliğini artırmak istiyoruz. Rusya, bunun gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu durum, ülkelerimiz arasındaki özel stratejik ortaklığın altını çiziyor. İlişkimize dair bu eğilimin devam edeceğine eminim."

Ermenistan'da kısa süre önce parlamento seçimlerinin yapıldığını anımsatan Paşinyan, "Yeni seçilen parlamentomuz da ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA