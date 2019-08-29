Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor

Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye ABD ile müzakere uyarısı

Hamaney'in ofisinden Ruhani'ye ABD ile müzakere uyarısı

Ekonomi