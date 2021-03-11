Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyeti sarsan Oprah Winfrey röportajının yankıları sürüyor.

Kraliyet ailesi konunun araştırılacağını aktaran resmi açıklama dışında genel olarak sessiz kalmayı tercih etti.

Kameralar karşısında ilk açıklama ise Prens Harry’nin abisi Prens William’dan geldi.

Eşi Düşes Kate Middleton ile birlikte Londra’daki bir okulu ziyaret eden Prens William, basın mensuplarının sorularına kayıtsız kalamadı, "Biz kesinlikle ırkçı bir aile değiliz." dedi.

William, Prens Harry ile henüz konuşmadığını ama konuşacağını da sözlerine ekledi.

Çiftin açıklamaları gündemi sarsmıştı

Prens Harry ve Megan Markle verdikleri röportajda dünyanın gündemine oturan açıklamalara imza atmış, Kraliyet ailesine yönelik ırkçılık iddiaları skandal yaratmıştı.

Çiftin oğullları Archie’ye ten renginden dolayı unvan verilmediği iddasına Kraliyet ılımlı yaklaşım gösteren yazılı bir açıklama yapsa da aile bireylerinden kameralar karşısında konuşan olmamıştı.

Prens Harry abisini sevdiğini birlikte cehennemden geçtiklerini söylese de aralarının mesafeli olduğunu belirtmişti.