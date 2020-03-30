Geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan İngiltere Prensi Charles, 7 günlük karantinanın ardından taburcu edildi.

Charles'ın sözcüsü, 71 yaşındaki prensin sağlık durumunun iyi olduğunu, İskoçya'daki Birkhall evinde kalmaya devam edeceğini açıkladı.

İngiltere'de koronavirüsten enfekte olan kişi sayısı 19 bin 748. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise bin 228.