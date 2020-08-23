Portland'daki protestocular bu kez aşırı sağcılarla çatıştı
ABD'de bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı. Çıkan gerilimde taraflar birbirine biber gazı, taş ve sopalarla saldırdı.
ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez aşırı sağcı gruplarla tansiyon yükseldi.
Muhalif gruplar birbirlerine biber gazı, taş ve sopalarla saldırdı.
500 kişi gözaltına alındı
Portland Polis Bürosunun yayımladığı raporda, gösterilerin başladığı 29 Mayıs'tan bu yana kentte 83 gece protestolar yapıldığı, bu protestoların 17'sinin "yasa dışı" ilan edildiği belirtildi.
Raporda, protestolarda 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
Federal hükümetin müdahale girişimi tartışmaya yol açmıştı
ABD Başkanı Donald Trump, Portland'daki kitlesel protestolar nedeniyle kente federal güvenlik güçleri sevk etmişti.
Federal güvenlik güçlerinin kimlik ibraz etmeden göstericileri sivil araçlarla gözaltına alması, ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.
Oregon Bölge Mahkemesi, güvenlik güçlerinin protestocuları ve gösterileri takip eden gazetecilerle yasal gözlemcileri dağıtmasına karşı ihtiyati tedbir kararı almıştı.
- 11:25
- 11:26
- 11:25
- 11:18
- 11:19