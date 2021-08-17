Japonya'nın Hokkaido adasında doğan Maki Kaji, Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nden ayrıldıktan sonra ülkenin ilk bulmaca dergisini çıkarmaya başladı.

1983'te Nikoli'yi kuran Kaji, Sudoku'yu 1984'te ABD'ye yaptığı gezide buldu.

Gezi sırasında bir dergide, "Rakam Yerleştirme" isimli bir bulmaca gördüğünü belirten Kaji bulmacanın basit halini geliştirince sudoku ortaya çıktı.

Kanser hastalığı sırasında eşi ve kızının büyük desteğini gören Kaji, 69 yaşında öldü.

Nikoli'de Kaji'nin yerine geçen Yoshinao Anpuku, Kaji'nin arkadaş canlısı ve hayata karşı benzersiz ve eğlenceli bir yaklaşımı olduğunu söyledi.

Anpuku, "Misyonumuz Maki'nin vizyonunu takip etmektir" dedi.

Nikoli şirketi, 10'u yabancı olmak üzere 100'den fazla medya şirketine orijinal bulmacalar sağlarken sudokunun 200 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.