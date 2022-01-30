Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü’nün (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı"nın sürpriz bir konuğu vardı. Victor Ponta…

Türk kültürüne ilgisiyle tanınıyor

Romanya eski başbakanı ve tanınmış siyasetçi Victor Ponta Türkçe ve Türk kültürüne ilgisiyle tanınıyor. Yunus Emre Enstitüsü Romanya temsilciliğinde verilen Türkçe kurslarının sıkı bir takipçisi olan Ponta fırsat buldukça pratiğini de geliştiriyor.

Victor Ponta nihayet Türkçe eğitiminde çok iyi bir noktaya geldi üstelik Romanya’da düzenlenen ‘Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı’nda Türkçe konuştu.

"Sizlere Türkçe konuşarak sürpriz yapmak istedim"

Etkinliğin açılışında Türkçe konuşma yapan Romanya’nın eski Başbakanı Victor Ponta, YEE'de Türkçe öğrendiğini ve ilk kez bir organizasyonda kalabalığa Türkçe hitap ettiği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

"Sizlere Türkçe konuşarak sürpriz yapmak istedim" diyen Ponta, eski bir başbakan olarak değil çalışkan Türkçe öğrencisi olduğu için programa katıldığını ifade etti.

"Öğrenmek için asla yaşlı değiliz"

Ponta daha sonra heyecanını sosyal medya hesabından da paylaşarak Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

“BM, Brüksel, Paris veya Roma'da yüzlerce veya binlerce insanın önünde İngilizce, Fransızca veya İtalyanca konuşmalar yaptım. Ancak bugün Türkçe ilk konuşmamda en büyük duyguları yaşadım. Bükreş'teki Yunus Emre Enstitüsü'ne özellikle profesörüm Mustafa Yıldız'a sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz! Öğrenmek için asla yaşlı değiliz!"