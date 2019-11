ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayımladı.

Pompeo, mesajında "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır." dedi.

As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm