Dünya
Pompeo'dan İran'daki protestoculara destek: ABD sizin yanınızda17 Kasım 2019 Pazar 03:46 - Son Güncelleme 17 Kasım 2019 Pazar 03:56
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da akaryakıt zammı sonrası başlayan protestolarla ilgili, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır." mesajını paylaştı.
[ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’da başlayan sokak gösterileri sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayımladı.
Pompeo, mesajında "40 yıl süren tiranlıktan sonra gururlu İran halkı, hükümetlerinin suiistimalleri konusunda sessiz kalmıyorlar. Biz de sessiz kalmayacağız. İran halkına bir mesajım var: ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızdadır." dedi.
As I said to the people of Iran almost a year and a half ago: The United States is with you. https://t.co/D972wPyLxm— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 16, 2019
Kaynak: DHA
Etiketler: pompeo iran akaryakıt zammı protestoları iran abd