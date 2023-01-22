Polonya'dan havalanan ve bomba alarmı nedeniyle Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'na inen uçakta "şüpheli bir duruma rastlanmadığı" bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberinde, Polonya'nın Katoviçe kentinden Atina'ya gelen, Ryanair'e ait 192 yolcunun bulunduğu uçağın, bomba alarmı vererek yerel saatle 17.40'ta Eleftherios Venizelos Havalimanı'na indiği, uçağa Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçağının eşlik ettiği ifade edildi.

Yunanistan Polis Teşkilatından yapılan açıklamada ise Yunan emniyet birimlerinin tüm yolcular üzerinde ve uçakta yaptıkları kontrollerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı vurgulandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina da devlet haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, "Tüm yolcular güvenle uçaktan ayrıldı. Yanlış alarm verilmiş. Yaralanan kimse yok. Hiçbir yolcunun da yardımımıza ihtiyacı yoktu ve havayolu şirketi tüm sorunları kendilerinin halledeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.