Haber Giriş: 9 Mayıs 2022 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Polonya'da Rus Büyükelçisi'ne boyalı saldırı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Polonya'da gerçekleştirdiği etkinlikte olay çıktı. Bir grup Ukraynalı, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi'ne kırmızı boyalı saldırı düzenlendi.
Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yendiği günün 77'inci yılı Polonya'da da kutlandı.
Başkent Varşova'daki Sovyet Askerleri Anıtı önündeki törene boyalı protesto damgasını vurdu.
Bir grup Ukraynalı, etkinlik sırasında ellerindeki kırmızı boyayı, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev ve çevresindekilerin üzerine boşalttı.
Rusya saldırıya tepki gösterdi
Protestoya Polonyalıların da destek vermesi üzerine, Rus heyet anıta çiçek bırakamadan tören alanından ayrıldı.
Moskova'nın tepkisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.
Zaharova, "Neo Nazizm taraftarları bir kez daha o kanlı yüzlerini gösterdi" ifadesini kullandı.
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