Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını yendiği günün 77'inci yılı Polonya'da da kutlandı.



Başkent Varşova'daki Sovyet Askerleri Anıtı önündeki törene boyalı protesto damgasını vurdu.



Bir grup Ukraynalı, etkinlik sırasında ellerindeki kırmızı boyayı, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev ve çevresindekilerin üzerine boşalttı.

Rusya saldırıya tepki gösterdi



Protestoya Polonyalıların da destek vermesi üzerine, Rus heyet anıta çiçek bırakamadan tören alanından ayrıldı.



Moskova'nın tepkisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.

Zaharova, "Neo Nazizm taraftarları bir kez daha o kanlı yüzlerini gösterdi" ifadesini kullandı.